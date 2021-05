G20, Draghi: «Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente» (Di venerdì 21 maggio 2021) «Dobbiamo vaccinare contro il Coronavirus il mondo e farlo velocemente». Così il premier Mario Draghi, in apertura del “Global Health Summit”, a Villa Doria Pamphili, al fianco della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. L’incontro è inteso come un’opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le “lezioni” apprese in questi mesi d’emergenza: «Con i partecipanti capiremo cosa è andato male», ha detto l’ex numero uno della Bce. leggi anche l’articolo —> Sondaggio Termometro Politico: effetto riaperture sul consenso di Draghi G20, il premier Draghi: «Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente» «Questo pre-vertice ospiterà contributi di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) «contro il Coronavirus ilvelocemente». Così il premier Mario, in apertura del “Global Health Summit”, a Villa Doria Pamphili, al fianco della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. L’incontro è inteso come un’opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le “lezioni” apprese in questi mesi d’emergenza: «Con i partecipanti capiremo cosa è andato male», ha detto l’ex numero uno della Bce. leggi anche l’articolo —> Sondaggio Termometro Politico: effetto riaperture sul consenso diG20, il premier: «il» «Questo pre-vertice ospiterà contributi di ...

