Flavio Insinna una furia durante l’Eredità | “Sarà un disastro”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nella giornata di ieri,il programma, anon è piaciuta una domanda che lo ha fatto molto arrabbiare.conduttore(GettyImages)ormai lo conosciamo, è il gioco pre-serale di punta della Rai. Questo ormai è appuntamento fisso di ogni stagione dell’emittente nazionale. Anche se negli ultimi anni ha dovuto vedersela con un concorrente di casa Mediaset niente male come Avanti un altro. Di solito è caratterizzato da una certa serietà, con domande di un certo livello. Proprio una di queste ha fatto letteralmente arrabbiare, e alla fine provare un po’ di sconforto, il conduttore. La puntata è quella andata in onda giovedì 20 ...

Advertising

SignorAldo : RT @ZicaEliana: 'Un Rospo je strillò:'Scema che sei! Queste sò scappatelle che costano la pelle...' 'Lo so'rispose lei,'ma prima de morì,ve… - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: 'Un Rospo je strillò:'Scema che sei! Queste sò scappatelle che costano la pelle...' 'Lo so'rispose lei,'ma prima de morì,ve… - infoitcultura : Flavio Insinna trema, dubbi su di lui: cosa pensa la Rai - infoitcultura : L'Eredità, il gesto del concorrente fa infuriare i fan: «Come hai fatto?». Flavio Insinna reagisce così - infoitcultura : L’Eredità: il campione Nicola fa una richiesta inaspettata a Flavio Insinna -

Ultime Notizie dalla rete : Flavio Insinna

... il bambino dispettoso che negli Anni 80 la faceva nel letto, per la disperazione di mamma e papà? "Mi piaceva talmente tanto che ho conservato la copertina del disco" racconta, che ...Ancheperde le staffe. Siamo ovviamente a L'Eredità , il quiz pre - serale campionissimo in termini di ascolti che conduce su Rai 1. La puntata è quella trasmessa giovedì 20 maggio, dove alla ...Stasera la quinta puntata ed ecco in anteprima ospiti e protagonisti dell'ultima puntata in onda sabato prossimo 29 maggio su Rai1 ...| Il motivo che non immaginereste. La misteriosa foto di Flavio Insinna. Nato a Roma nel 1965, Flavio Insinna è uno dei volti più amati della televisione italiana. Flavio Insinna conduce il celebre sh ...