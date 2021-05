Eggtronic | presentato l’alimentatore AC wireless E^2 WATT

Advertising

Eggtronic ha da poco presentato il nuovo alimentatore AC wireless brevettato E^2 WATT. Si tratta di una tecnologia ibrida, scopriamola. Eggtronic, azienda modenese, tira fuori dal cilindro un prodotto che ha le carte in regola per rivoluzionare il mercato dei dispositivi per la ricarica wireless dei prodotti elettronici: E 2 WATT. Al momento non ha ancora un prodotto che integra in concreto la tecnologia E 2 WATT, ragion per cui, nonostante le premesse oggettivamente entusiasmanti, è opportuno...