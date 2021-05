È confermato il ritorno di Hocus Pocus con le attrici originali

(Di venerdì 21 maggio 2021) Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy vestiranno ancora i panni delle sorelle Sanderson. Dopo il film del 1993, sono pronte a una nuova raccapricciante (ma anche buffa) avventura Le voci si rincorrono ormai da anni. Ed ecco finalmente la conferma ufficiale:2 si farà. Il seguito del film cult di Halloween prodotto dalla Disney nel 1993 vedrà la luce e, soprattutto, riunirà il trio diche l’ha portato al successo, ovvero Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. La pellicola originale le vedeva nei panni delle sorelle Sanderson, streghe condannate alla prigionia durante la caccia alle streghe e risvegliate per errore ai giorni nostri; nonostante i loro tentativi di rapire dei bambini per guadagnare l’immortalità siano falliti, prima di scomparire lasciano intendere la possibilità di un ...

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy torneranno a interpretare le sorelle Sanderson, le tre streghe che dopo il film del 1993 sono pronte a una nuova raccapricciante (ma anche buffa) avve ...Disney Plus conferma l'uscita di Hocus Pocus 2 nel 2022: il sequel vedrà il ritorno delle tre protagoniste e un cambio di regia.