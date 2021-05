Draghi, via la mascherina? Ancora un paio di mesi... (Di venerdì 21 maggio 2021) "Ancora no, Ancora un paio di mesi....". E' la battuta con cui il premier Mario Draghi replica ai fotografi che, al termine della conferenza stampa congiunta con Ursula von der Leyen, chiedevano a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 21 maggio 2021) "no,undi....". E' la battuta con cui il premier Marioreplica ai fotografi che, al termine della conferenza stampa congiunta con Ursula von der Leyen, chiedevano a ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Draghi: 'Via le mascherine? Ancora un paio di mesi' #covid - andreapurgatori : Dai e dai, daje! #brevettiliberi #Covid, #Draghi al #Globalhealthsummit: 'L'Italia è per la sospensione temporanea… - Agenzia_Ansa : Coprifuoco spostato alle ore 23 a stretto giro. Poi dal 7 giugno via al coprifuoco a partire dalle 24. Sarebbe ques… - Rusigapedra : RT @tomasomontanari: Ecco la rivoluzione verde di Mario #Draghi : #Trivelle in #Adriatico, via libera del #governo. L'ira dei sindaci: 'Cos… - ZenatiDavide : Draghi: più pronti per pandemie future, via le barriere commerciali ingiustificate: Lancia un messaggio di speranza… -