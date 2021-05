Draghi: decreto sostegni bis per giovani e donne (Di venerdì 21 maggio 2021) Il presidente Mario Draghi, alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, ha affermato: “Se la situazione pandemica continua a migliorare come vediamo attualmente io mi auguro non ci sarà bisogno di decreti di questo tipo nel corso di quest’anno. Ricordiamoci che il miglior sostegno è la riapertura, questo è il più efficace, il più grande e il più solido sostegno’ Nello spiegare il contenuto del decreto sostegni Bis, il Presidente del consiglio ha specificato che: ‘Anche in questo decreto e in ogni legge futura lo Stato e questo governo vuole accompagnare i giovani, ma tutti, non solo i giovani, anche i meno giovani e le donne in particolare in questi mesi che verranno, che saranno mesi migliori del passato, sicuramente, perché pian piano ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Il presidente Mario, alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, ha affermato: “Se la situazione pandemica continua a migliorare come vediamo attualmente io mi auguro non ci sarà bisogno di decreti di questo tipo nel corso di quest’anno. Ricordiamoci che il miglior sostegno è la riapertura, questo è il più efficace, il più grande e il più solido sostegno’ Nello spiegare il contenuto delBis, il Presidente del consiglio ha specificato che: ‘Anche in questoe in ogni legge futura lo Stato e questo governo vuole accompagnare i, ma tutti, non solo i, anche i menoe lein particolare in questi mesi che verranno, che saranno mesi migliori del passato, sicuramente, perché pian piano ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #ConferenzaStampa, Draghi: È un decreto diverso perché guarda al futuro, guarda al Paese che riapre e non lascia in… - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Domani, giovedì #20maggio alle ore 16, il Presidente Draghi terrà una #conferenzastampa con il Ministro… - ilriformista : Il premier #Draghi frena il segretario Pd #Letta sulla tassa di successione: “In recessione bisogna dare soldi e no… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Mutui ai giovani, cosa cambia con il nuovo decreto. Draghi: “Imposte cancellate per tutti”. Ma c’è limite Isee (come p… - Profilo3Marco : RT @agorarai: Il #moviolone di @iosonocarrara oggi apre con due notizie: il cessate il fuoco tra Israele e Palestina, arrivato nella notte,… -