Da Pomeriggio 5 nuovi dettagli sulla macchina bruciata | è collegata a Denise Pipitone?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 21 maggio 2021) Non sembra essere una coincidenza, o forse potrebbe esserlo. E’ presto per dirlo ma pare proprio che le forze dell’ordine non lasceranno nessuna pista non controllata. Per questo motivo si cerca di capire a chi sia appartenuta laritrovata poche ore fa, ormai, a Mazara del Vallo. Una strana coincidenza: questo ritrovamento arriva pochi giorni dopo che il contenuto della lettera anonima inviata all’avvocato Frazzitta è stato reso noto, in parte. Si è parlato di un testimone che ha riconosciuto una, quella che secondo lui è stata usata per rapiree per portarla lontana dalla casa della nonna. Unache il testimone ha descritto, come ha descritto anche i nomi delle persone che erano insieme a...