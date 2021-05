Covid | Pregliasco | “Zone bianche? Brividi pensando a caso Sardegna”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 maggio 2021) Italia tutta gialla, con alcune Regioni che a breve potrebbero passare in zona bianca. Un’idea che, sulla scorta dell’esperienza sarda, fa venire “qualche brivido di paura” a Fabrizio, virologo dell’università Statale di Milano. “Il bianco dà proprio il senso del liberi tutti – afferma all’Adnkronos Salute – quindi, se dipendesse da me, per il momento lo eliminerei proprio. Posso sembrare un po’ cattivo, lo so. Ma davvero – insiste l’esperto – la progressione è importante ed eviterei lefinché non si è raggiunto almeno il 50% di popolazione vaccinata”. Sarebbe una linea di demarcazione che serve per stare un po’ più tranquilli, perché “per ora la massa critica di persone positive calcolate sono 400mila, il che significa – stima– che saranno più del doppio, almeno un milione di ...