Come ascoltare Spotify su Apple Watch senza smartphone, guida per step (Di venerdì 21 maggio 2021) Più di qualcuno avrà pensato spesso di voler ascoltare Spotify su Apple Watch durante una seduta di jogging, magari quando si è deciso di non portare il proprio smartphone con sé. Ebbene, da oggi 21 maggio, c’è una funzione che consente di raggiungere proprio questo obiettivo, a patto tuttavia che si disponga di un abbonamento Premium con il servizio digitale. Come si procede per ascoltare proprio Spotify su Apple Watch? In soldoni, non si farà altro che scaricare playlist, album e podcast sul ben noto orologio Apple per poi fruirne in un secondo momento, senza l’ausilio dello smartphone naturalmente. I passaggi da effettuare saranno i seguenti: individuare i ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Più di qualcuno avrà pensato spesso di volersudurante una seduta di jogging, magari quando si è deciso di non portare il propriocon sé. Ebbene, da oggi 21 maggio, c’è una funzione che consente di raggiungere proprio questo obiettivo, a patto tuttavia che si disponga di un abbonamento Premium con il servizio digitale.si procede perpropriosu? In soldoni, non si farà altro che scaricare playlist, album e podcast sul ben noto orologioper poi fruirne in un secondo momento,l’ausilio dellonaturalmente. I passaggi da effettuare saranno i seguenti: individuare i ...

