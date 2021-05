Certificato vaccinale Ue approvato: come funziona e quando bisogna averlo (Di venerdì 21 maggio 2021) Consiglio Ue e Parlamento hanno raggiunto l’accordo: dall’1 luglio 2021 sarà obbligatorio il Certificato vaccinale Ue che consentirà di circolare liberamente in Europa senza rischi. Il documento, che potrà essere esibito in forma digitale o cartacea, raccoglierà infatti alcuni dati importanti sullo stato di salute di ogni viaggiatore. Riporterà infatti informazioni sulle vaccinazioni effettuate da ognuno, sulle persone negativizzate dopo avere contratto il Covid, sugli eventuali tamponi eseguiti prima di mettersi in viaggio (e che dovranno ovviamente essere negativi per consentire la circolazione). Insomma un pass molto importante per cercare di monitorare coloro che si muoveranno da un paese all’altro, sempre con l’ottica di contenere i contagi in questa estate 2021 che ormai è alle porte e che rappresenterà una fase di contenimento importante del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 21 maggio 2021) Consiglio Ue e Parlamento hanno raggiunto l’accordo: dall’1 luglio 2021 sarà obbligatorio ilUe che consentirà di circolare liberamente in Europa senza rischi. Il documento, che potrà essere esibito in forma digitale o cartacea, raccoglierà infatti alcuni dati importanti sullo stato di salute di ogni viaggiatore. Riporterà infatti informazioni sulle vaccinazioni effettuate da ognuno, sulle persone negativizzate dopo avere contratto il Covid, sugli eventuali tamponi eseguiti prima di mettersi in viaggio (e che dovranno ovviamente essere negativi per consentire la circolazione). Insomma un pass molto importante per cercare di monitorare coloro che si muoveranno da un paese all’altro, sempre con l’ottica di contenere i contagi in questa estate 2021 che ormai è alle porte e che rappresenterà una fase di contenimento importante del ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, approvato il certificato vaccinale Ue: come funziona - repubblica : Nasce il certificato vaccinale Ue: consentirà di viaggiare nell'Unione - Agenzia_Italia : L'Ue ha approvato il certificato vaccinale. Ecco come funziona - puresoulfree : Precisazione: non sussiste alcun obbligo di pass - lumomari : RT @Allepanda1: L'Ue ha approvato il certificato vaccinale. Ecco come funziona -