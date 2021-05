Cacciari si iscrive al partito delle tasse | La proposta di Letta? Il minimo sindacale

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il filosofonon ha dubbi: "Siamo strani. In altri Paesi la tassa di successione è molto più alta che da noi e non ci sono mica i comunisti"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cacciari iscrive

il Giornale

il minimo che si possa fare". Il filosofo Massimonon ha dubbi: l'idea di aumentare la tassa di successione su eredità e donazioni, lanciata dal segretario Pd Letta e subito osteggiata da tutto il centrodestra, è "una proposta ragionevole ...Il filosofo Cacciari non ha dubbi: "Siamo strani. In altri Paesi la tassa di successione è molto più alta che da noi e non ci sono mica i comunisti" ...Dopo le dimissioni di Favaron arriva la deputata lombarda a mettere pace. È la seconda volta in tre anni che il partito viene posto sotto tutela di Roma ...