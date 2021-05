ATP Lione 2021, Lorenzo Musetti in top 30 nella Race. E diventa il numero 5 d’Italia nel ranking ATP (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono tante le novità nella giornata di Lorenzo Musetti, e non riguardano soltanto il raggiungimento del 76° posto (virtuale) nel ranking ATP in quanto tale a seguito della semifinale conquistata all’ATP 250 di Lione. Il successo su Aljaz Bedene, infatti, porta un’ulteriore serie di conseguenze. Battendo lo sloveno, infatti, Musetti si è assicurato il nuovo ruolo di numero 5 d’Italia, superando Stefano Travaglia e trovandosi preceduto soltanto dal quartetto formato da Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, in questo ordine. E, per questa settimana, non sarà possibile alcuna modifica in questo senso. Per quel che riguarda invece la Race, che è la classifica che si basa sull’andamento nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono tante le novitàgiornata di, e non riguardano soltanto il raggiungimento del 76° posto (virtuale) nelATP in quanto tale a seguito della semifinale conquistata all’ATP 250 di. Il successo su Aljaz Bedene, infatti, porta un’ulteriore serie di conseguenze. Battendo lo sloveno, infatti,si è assicurato il nuovo ruolo di, superando Stefano Travaglia e trovandosi preceduto soltanto dal quartetto formato da Matteo Berrettini, Jannik Sinner,Sonego e Fabio Fognini, in questo ordine. E, per questa settimana, non sarà possibile alcuna modifica in questo senso. Per quel che riguarda invece la, che è la classifica che si basa sull’andamento nel ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 LIONE, MUSETTI IN SEMIFINALE Battuto lo sloveno Bedene 6-3, 7-6 #SkySport #SkyTennis… - SmorfiaDigitale : LIVE Musetti-Bedene 6-3 7-6, ATP Lione in DIRETTA: 'Voglio arrivare al livello d... - sportface2016 : #AtpLyon 2021, le dichiarazioni di Lorenzo #Musetti dopo il successo contro Aljaz #Bedene - infoitsport : Atp Lione: Musetti in semifinale - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tennis: Musetti in semifinale a Lione: (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Terza semifinale in carriera nel ci… -