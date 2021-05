VIDEO Vincenzo Nibali attacca in discesa! Show dello Squalo al Giro d’Italia, guadagna 7” a Bernal (Di giovedì 20 maggio 2021) Vincenzo Nibali si è reso protagonista di uno spettacolare attacco durante la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Lo Squalo ha infatti allungato nella discesa del Passo del Carnaio, un GPM di terza categoria la cui vetta era posta a 10 km dal traguardo di Bagno di Romagna. Il siciliano, che in salita aveva tentato l’affondo insieme al compagno di squadra Giulio Ciccone, non ha demorso e si è buttato a capofitto sul suo terreno prediletto, riuscendo così a guadagnare sette secondi sul gruppetto dei migliori. Il 36enne ha dato un segnale importantissimo dopo avere un po’ faticato nella prima parte della Corsa Rosa, a cui si è presentato in seguito a una frattura al polso destro maturata in allenamento. Il cuore infinito dell’alfiere della Trek-Segafredo è emerso ancora una volta, ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021)si è reso protagonista di uno spettacolare attacco durante la dodicesima tappa del2021. Loha infatti allungato nella discesa del Passo del Carnaio, un GPM di terza categoria la cui vetta era posta a 10 km dal traguardo di Bagno di Romagna. Il siciliano, che in salita aveva tentato l’affondo insieme al compagno di squadra Giulio Ciccone, non ha demorso e si è buttato a capofitto sul suo terreno prediletto, riuscendo così are sette secondi sul gruppetto dei migliori. Il 36enne ha dato un segnale importantissimo dopo avere un po’ faticato nella prima parte della Corsa Rosa, a cui si è presentato in seguito a una frattura al polso destro maturata in allenamento. Il cuore infinito dell’alfiere della Trek-Segafredo è emerso ancora una volta, ...

