Vaccini | R Illy | con mia moglie sperimentiamo ReiThera

(Di giovedì 20 maggio 2021) L'imprenditore ed ex politico Riccardoe suaRossana Bettini sono dal mese scorso tra i venti volontari triestini coinvolti nei test per la fase 2 dello sviluppo del primo vaccino italiano ...

Riccardosostiene di essere stato motivato da "spirito di servizio", che "credo debba prevalere sempre, soprattutto quando si affronta un'emergenza globale. Ivanno sperimentati anche ...... l'esempio deiè emblematico". Gianfelice Rocca, presidente del Gruppo Techint e del Gruppo ... Andrea, co - Presidente della Regenerative Society Foundation assieme all'economista e ...TRIESTE - L'imprenditore ed ex politico Riccardo Illy e sua moglie Rossana Bettini sono dal mese scorso tra i venti volontari triestini coinvolti nei test per la fase 2 dello sviluppo ...L'imprenditore ed ex politico Riccardo Illy e sua moglie Rossana Bettini sono dal mese scorso tra i venti volontari triestini coinvolti nei test per la fase 2 dello sviluppo del primo vaccino italiano ...