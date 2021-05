Uomini e Donne: Giacomo Czerny ha scelto! (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale il giovane tronista Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta! Ecco tutti i dettagli! Si è concluso anche il percorso di Giacomo Czerny! L’ultimo tronista rimasto ha fatto la sua scelta nell’ultima registrazione. La puntata sarà trasmessa in onda nei prossimi giorni! Curiosi di sapere chi è stata la fortunata? Il giovane videomaker ha scelto Martina Grado! Conteso dalla mora seducente e sensibile da una parte e dalla bionda dall’animo fragile dall’altra, è stata la prima ad averla vinta. Con la scelta di Giacomo si conclude questa stagione alquanto particolare del trono classico di Uomini e Donne. Giacomo e Martina si uniscono così alla squadra delle ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Si è registrata una nuova puntata didurante la quale il giovane tronistaha fatto la sua scelta! Ecco tutti i dettagli! Si è concluso anche il percorso di! L’ultimo tronista rimasto ha fatto la sua scelta nell’ultima registrazione. La puntata sarà trasmessa in onda nei prossimi giorni! Curiosi di sapere chi è stata la fortunata? Il giovane videomaker ha scelto Martina Grado! Conteso dalla mora seducente e sensibile da una parte e dalla bionda dall’animo fragile dall’altra, è stata la prima ad averla vinta. Con la scelta disi conclude questa stagione alquanto particolare del trono classico die Martina si uniscono così alla squadra delle ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - zazoomblog : Uomini e Donne Martina spiazza Giacomo: “O così o niente” - #Uomini #Donne #Martina #spiazza - llauuuu_ : RT @chevedigooo: ‘Ma Giuliæ non è a casa che mi aspetta? Ma come è agli studi di Uomini e Donne? Perché Giuliæ sta facendo le bolle di sapo… -