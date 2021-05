Un Passo dal Cielo 7 ci sarà?

(Di giovedì 20 maggio 2021) UndalSi conclude Undal6 – I Guardiani e, come ad ogni finale di stagione, la domanda è sempre la stessa: “la serie continuerà?”. L’ufficialità ancora non c’è, ma il successo della fiction targata Lux Vide fa pensare che Undal7 si farà. “Le premesse ci sono tutte e sia la Rai che Lux Vide sono contenti. Ma a me non hanno ancora comunicato nulla” ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano il protagonista Daniele Liotti, che ricopre il ruolo del comandante del Corpo Forestale Francesco Neri. In onda da dieci anni (Undaha debuttato su Rai 1 nel 2011 con Terence Hill), la serie ha saputo quest’anno rinnovarsi, non solo nel titolo: è cambiata la location (da San Candido, nel Trentino, a San Vito di ...

