“Tra le persone che disprezzo di più”. Enrico Mentana, gli insulti pubblici arrivano ancora da lui (Di giovedì 20 maggio 2021) In Medio Oriente la guerra per eccellenza è ripresa. Il conflitto arabo-israeliano, probabilmente uno dei più antichi al mondo, ha ripreso a fare morti e feriti e a portare distruzione in una terra martoriata. In tutto si contano almeno 222 morti, di cui 212 palestinesi con 61 bambini e 36 donne, e più di 1400 persone ferite per gli attacchi aerei. In Israele, invece, i missili lanciati da Gaza hanno ucciso anche un bambino e un soldato. Questi sono i dati riportati dal ministero della Salute di Gaza. Ma c’è anche un’altra guerra che sta montando in queste ore. È la guerra delle parole, o meglio dei giudizi, degli schieramenti che si creano tra chi commenta quanto sta avvenendo. Tra i tanti Enrico Mentana è stato uno dei più attivi nel riportare, accanto ai fatti, anche le proprie opinioni personali. Ma c’è chi ha attaccato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) In Medio Oriente la guerra per eccellenza è ripresa. Il conflitto arabo-israeliano, probabilmente uno dei più antichi al mondo, ha ripreso a fare morti e feriti e a portare distruzione in una terra martoriata. In tutto si contano almeno 222 morti, di cui 212 palestinesi con 61 bambini e 36 donne, e più di 1400ferite per gli attacchi aerei. In Israele, invece, i missili lanciati da Gaza hanno ucciso anche un bambino e un soldato. Questi sono i dati riportati dal ministero della Salute di Gaza. Ma c’è anche un’altra guerra che sta montando in queste ore. È la guerra delle parole, o meglio dei giudizi, degli schieramenti che si creano tra chi commenta quanto sta avvenendo. Tra i tantiè stato uno dei più attivi nel riportare, accanto ai fatti, anche le proprie opinioni personali. Ma c’è chi ha attaccato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Caos migranti a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, per l'arrivo in massa di almeno 8.000 persone - tra cui adolesc… - poliziadistato : #PoliziadiStato e @GDF di Siracusa e Catania hanno arrestato 9 persone per associazione a delinquere finalizzata al… - petergomezblog : Caritas: “Tra settembre e marzo assistite 544mila persone e una su quattro è un “nuovo povero”. In aumento il disag… - fevsket : RT @hvdayaa: comunque le persone dovrebbero capire la differenza tra fingersi stupidi ed esserlo davvero - OceanandEmerald : Non io che quando sono in compagnia di persone anziane e in tv mandano una scena d'amore tra due persone dello stes… -