Si sveglia in casa dopo una sbornia e trova un cane nel letto (Di giovedì 20 maggio 2021) Succede anche questo. Una giovane donna, Mia Flynn, torna a casa dopo una sbornia e si mette a letto… Verso le 2 del mattino, quello che le sembra un lupo le si para davanti… Ma era solo un cane husky! Lo scorso 16 maggio, la ragazza era tornata a casa e si era messa al letto. Quando si è risvegliata, è rimasta pietrificata e non riusciva a muoversi, perché non era un cane che lei conosceva e pensava che gli occhi che la fissavano fossero quelli di un lupo. Così, decide di fare un video, dove racconta di essere spaventata, per poi scoprire che si trattava solo di un Husky. Da dov’era uscito questo cane? Il cane aveva deciso di seguirla, quando l’ha vista in preda alla sbornia ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Succede anche questo. Una giovane donna, Mia Flynn, torna aunae si mette a… Verso le 2 del mattino, quello che le sembra un lupo le si para davanti… Ma era solo unhusky! Lo scorso 16 maggio, la ragazza era tornata ae si era messa al. Quando si è rita, è rimasta pietrificata e non riusciva a muoversi, perché non era unche lei conosceva e pensava che gli occhi che la fissavano fossero quelli di un lupo. Così, decide di fare un video, dove racconta di essere spaventata, per poi scoprire che si trattava solo di un Husky. Da dov’era uscito questo? Ilaveva deciso di seguirla, quando l’ha vista in preda alla...

