Reddito di cittadinanza da record: pioggia di soldi in Campania (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella sola città di Napoli, l'Inps conta oltre 164 mila assegni di indennità: un numero più alto di quello delle regioni Lombardia e Piemonte messe insieme. In Campania i percettori del Reddito di cittadinanza superano quelli dell'intero Nord Ad aprile, in Campania vi erano oltre 264.000 famiglie che percepivano il Reddito o la pensione di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

