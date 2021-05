Prove di disgelo tra Usa e Russia | primo vertice tra Blinken e Lavrov

Advertising

Global16938439 : RT @globalistIT: - globalistIT : - euronewsit : Faccia a faccia Blinken-Lavrov: prove di disgelo tra Usa e Russia - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Faccia a faccia Blinken-Lavrov: prove di disgelo tra Usa e Russia Il segreta… - Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Elezioni Calabria, prove di disgelo tra Tansi e de Magistris. L'ex magistrato: ''Ci confronteremo ancora'' #calabrianotizie… -

Ultime Notizie dalla rete : Prove disgelo

Agenzia askanews

Tentativi di allentare la tensione tra le due potenze mondiali, con l'incontro di oggi a Reykjavik, a margine della riunione ministeriale del Consiglio Artico, il primo vertice bilaterale tra il ...Il segretario di Stato americano e il ministro degli Esteri russo si sono incontrati a Reykjavik in occasione della riunione del Consiglio ...Lo scopo di allentare le tensioni tra i due Paesi in vista dell'incontro tra presidenti. Blinken: Se la Russia agirà in modo aggressivo contro gli Usa risponderemo", Blinken: "Mosca pronta a discutere ...Mondo - Vertice "costruttivo" in Islanda. "Preparato terreno" a capi di .... Lavrov ha accolto favorevolmente i colloqui con il suo omolgo americano, definendoli 'costruttivi'. Le due potenze ...