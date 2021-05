PJ MASKS: EROI DELLA NOTTE IN ARRIVO SU CONSOLE E PC QUEST’AUTUNNO (Di giovedì 20 maggio 2021) Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato oggiPJ MASKS: EROI DELLA NOTTE, un videogioco d’avventura e piattaforme per bambini, che sarà disponibile da QUEST’AUTUNNO per Nintendo Switch, Playstation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital. Indossa il tuo pigiamino preferito e Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 20 maggio 2021) Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato oggiPJ, un videogioco d’avventura e piattaforme per bambini, che sarà disponibile daper Nintendo Switch, Playstation, Xbox (solo in versione digitale in Italia) e PC Digital. Indossa il tuo pigiamino preferito e

