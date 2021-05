Panasonic Toughbook S1, ecco il nuovo tablet rugged robusto e resistente (Di giovedì 20 maggio 2021) Panasonic ha annunciato l’arrivo sul mercato di un nuovo tablet Android rugged dedicato al mondo del lavoro. Studiato per resistere alle situazioni più estreme e per essere utilizzato con una sola mano, Panasonic Toughbook S1 si adatta all’utilizzo in una grande varietà di ambienti lavorativi diversi. Il Panasonic Toughbook S1 è realizzato in modo che con o senza la cinghia per l’utilizzo di cui è dotato sia confortevole da utilizzare con una singola mano. Con un peso che si aggira intorno ai 426g, relativamente contenuto nella sua categoria, Panasonic afferma che il tablet da 7? è stato adatto all’utilizzo continuativo. Parlando del display, il pannello è in grado di raggiungere una luminosità di 500 nit e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)ha annunciato l’arrivo sul mercato di unAndroiddedicato al mondo del lavoro. Studiato per resistere alle situazioni più estreme e per essere utilizzato con una sola mano,S1 si adatta all’utilizzo in una grande varietà di ambienti lavorativi diversi. IlS1 è realizzato in modo che con o senza la cinghia per l’utilizzo di cui è dotato sia confortevole da utilizzare con una singola mano. Con un peso che si aggira intorno ai 426g, relativamente contenuto nella sua categoria,afferma che ilda 7? è stato adatto all’utilizzo continuativo. Parlando del display, il pannello è in grado di raggiungere una luminosità di 500 nit e la ...

