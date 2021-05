Ora su Amazon si può pagare in contanti (Di giovedì 20 maggio 2021) Rivoluzione in casa Amazon: ora gli acquisti on line si possono pagare anche in contanti. La novità è stata annunciata da una nuova pagina del sito, in cui il colosso di Seattle spiega come comprare senza usare carta di credito o di debito: il nuovo servizio si chiama «Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino» e consente di pagare gli ordini cash, e senza alcun costo aggiuntivo, presso oltre 4300 sedi Western Union in Italia aderenti e poi di riceverli all’indirizzo preferito. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Rivoluzione in casa Amazon: ora gli acquisti on line si possono pagare anche in contanti. La novità è stata annunciata da una nuova pagina del sito, in cui il colosso di Seattle spiega come comprare senza usare carta di credito o di debito: il nuovo servizio si chiama «Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino» e consente di pagare gli ordini cash, e senza alcun costo aggiuntivo, presso oltre 4300 sedi Western Union in Italia aderenti e poi di riceverli all’indirizzo preferito.

Advertising

OfficialASRoma : ?????? La t-shirt del Derby è ora in vendita anche nel nostro shop su Amazon! #ASRoma - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? CONCORD COOLY, RIVESTIMENTI PER IL SEGGIOLINO AUTO ABS ?? Prezzo in Offerta: 16,16€ ?? Sconto: 54% ?? Risp… - AndreaMollo : Vuoi far parte di un'azienda in cui ogni giorno il tuo lavoro possa fare la differenza? Non vediamo l'ora di scopr… - UPrezzo : ???? ATTENZIONE PREZZO RIDOTTO ???? Prima Costava: €25.99 Ora Costa: €24.90 #sconti #scontiamazon… - dylanownsme : @kruegerogers Sisi li ho presi da questo link, anche se per ora dice che non sono disponibili ma secondo me li rime… -