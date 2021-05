Nibali: "Oggi era giusto provarci. E la discesa..." (Di giovedì 20 maggio 2021) Le parole di Vincenzo Nibali dopo la 12esima tappa del Giro d'Italia: in discesa ha toccato gli 83,9 km/h Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 20 maggio 2021) Le parole di Vincenzodopo la 12esima tappa del Giro d'Italia: inha toccato gli 83,9 km/h

Advertising

news_bz : ??????? Sul Passo del Carnaio e a Bagno di #Romagna Andrea #Vendrame vince la tappa di oggi al #Giro d'Italia al term… - Francesesco04 : In realtà nibali è 13esimo dopo l'abbandono di soler oggi. #raigiro - macondo83 : In ottica Tokio oggi ottimi segnali da Moscon e Nibali. @davidecassani prende appunti. #giro104 - rizzia0 : @antorendina Ero curioso su Evanepoel che non conoscevo una bella batosta si è preso oggi,italiani si peccato purtr… - andrea_pecchia : Prima #Nibali e poi #Ganna hanno acceso i petardi. Oggi ne vedremo delle belle per davvero #Giro104 #Giro… -