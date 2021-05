Montecarlo, sogno-Ferrari in Formula 1: Leclerc-Sainz, primo e secondo nelle libere (Di giovedì 20 maggio 2021) A Montecarlo è show della Ferrari nelle libere 2. nelle libere 1, il padrone di casa Charles Leclerc è stato costretto a terminare la prima sessione dopo appena 10?, a causa di un problema alla trasmissione all'ingresso del tunnel che conduce nell'ultimo tratto del tracciato. Tutta altra musica alle 15, dove il monegasco si è reso protagonista delle libere 2 chiudendo in testa col tempo di 1:11.684. Da sottolineare anche l'omaggio di Leclerc a Louis Chiron, dedicando un casco tutto blu al suo concittadino, il più anziano pilota partecipante a un GP (a 55 anni e 290 giorni) e primo monegasco della storia della “Rossa”. Ottimo nelle libere 2 è stato anche Carlos ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Aè show della2.1, il padrone di casa Charlesè stato costretto a terminare la prima sessione dopo appena 10?, a causa di un problema alla trasmissione all'ingresso del tunnel che conduce nell'ultimo tratto del tracciato. Tutta altra musica alle 15, dove il monegasco si è reso protagonista delle2 chiudendo in testa col tempo di 1:11.684. Da sottolineare anche l'omaggio dia Louis Chiron, dedicando un casco tutto blu al suo concittadino, il più anziano pilota partecipante a un GP (a 55 anni e 290 giorni) emonegasco della storia della “Rossa”. Ottimo2 è stato anche Carlos ...

