Migranti: legale Rackete, 'riaffermata correttezza Ong, insulti scomposti da Salvini' (Di giovedì 20 maggio 2021) Palermo, 20 mag. (Adnkronos) - Con l'archiviazione dell'inchiesta su Carola Rackete, che era accusata di resistenza e violenza contro nave da guerra, "viene riaffermata la correttezza dell'operato dell'Ong rispetto ai tentativi di criminalizzazione che all'epoca furono agitati, anche in modo scomposto, dall'allora Ministro degli Interni, con aggressioni verbali e insulti nei confronti di Carola Rackete". Lo dice l'avvocato Leonardo Marino, uno dei legali della comandante tedesca dopo la decisione della gip di Agrigento Alessandra Vella che ha accolto la richiesta del Procuratore Luigi Patronaggio. "Il gip di Agrigento ha ribadito che la condotta della capitana della Sea-Watch 3 fu giustificata dall'adempimento del dovere di soccorso che imponeva il salvataggio dei Migranti e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Palermo, 20 mag. (Adnkronos) - Con l'archiviazione dell'inchiesta su Carola, che era accusata di resistenza e violenza contro nave da guerra, "vieneladell'operato dell'Ong rispetto ai tentativi di criminalizzazione che all'epoca furono agitati, anche in modo scomposto, dall'allora Ministro degli Interni, con aggressioni verbali enei confronti di Carola". Lo dice l'avvocato Leonardo Marino, uno dei legali della comandante tedesca dopo la decisione della gip di Agrigento Alessandra Vella che ha accolto la richiesta del Procuratore Luigi Patronaggio. "Il gip di Agrigento ha ribadito che la condotta della capitana della Sea-Watch 3 fu giustificata dall'adempimento del dovere di soccorso che imponeva il salvataggio deie il ...

