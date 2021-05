L’ultimo saluto a Battiato: due vulcani in eruzione, Etna e Stromboli (video). “Non può essere un caso” (Di giovedì 20 maggio 2021) Per qualcuno, che ama abbandonarsi alle suggestioni, quelle due eruzioni in contemporanea con i funerali di Franco Battiato non possono essere un caso. I siciliani non sono scaramantici ma amano dare valore ai segnali della natura, soprattutto quando c’è di mezzo un loro illustre conterraneo, morto due giorni fa a 76 anni nella sua casa di Milo. Battiato va, l’Etna chiama, lo Stromboli risponde. La morte di Battiato e le eruzioni dei due vulcani Nella mattinata di mercoledì, mentre a Milo si svolgono in forma molto privata i funerali di Franco Battiato, l’Etna si è fatto sentire con una eruzione. Di lì a poco si è attivato anche lo Stromboli, come a salutare anch’esso il maestro. Oggi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Per qualcuno, che ama abbandonarsi alle suggestioni, quelle due eruzioni in contemporanea con i funerali di Franconon possonoun. I siciliani non sono scaramantici ma amano dare valore ai segnali della natura, soprattutto quando c’è di mezzo un loro illustre conterraneo, morto due giorni fa a 76 anni nella sua casa di Milo.va, l’chiama, lorisponde. La morte die le eruzioni dei dueNella mattinata di mercoledì, mentre a Milo si svolgono in forma molto privata i funerali di Franco, l’si è fatto sentire con una. Di lì a poco si è attivato anche lo, come a salutare anch’esso il maestro. Oggi ...

