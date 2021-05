Liverpool | presentata la maglia per la stagione 2021 2022

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ilha presentato laper la prossima. I Reds ha svelato il kit sui social e sul proprio sito ufficiale e sarà ispirata al completo degli anni 60. Lapresenta un total red con delle striscie diagonali arancioni e il colletto dello stesso colore. Le maglie, ancora una volta Nike, saranno in vendita dal 3 giugno sugli store online. Big Virg looking in next season’s @nikefootball kit pic.twitter.com/KNOqZqReZv —FC (@LFC) May 20,Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

