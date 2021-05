Lego lancia il primo set di mattoncini LGBTQIA+ (Di giovedì 20 maggio 2021) Lego lancia sul mercato il suo primo set di mattoncini LGBTQIA+ : si chiama 'Ognuno è meraviglioso' , è ispirato ai colori dell'arcobaleno e comprende 11 personaggi, ognuno con il proprio taglio di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021)sul mercato il suoset di: si chiama 'Ognuno è meraviglioso' , è ispirato ai colori dell'arcobaleno e comprende 11 personaggi, ognuno con il proprio taglio di ...

Advertising

bisagnino : La Lego lancia i mattoncini Lgbt: “Dieci personaggi senza genere e una drag queen” - LadySaffo79 : RT @gayit: LEGO lancia il suo primo set arcobaleno per celebrare la comunità LGBT+ - wilr26 : RT @gayit: LEGO lancia il suo primo set arcobaleno per celebrare la comunità LGBT+ - francesco19610 : RT @gayit: LEGO lancia il suo primo set arcobaleno per celebrare la comunità LGBT+ - AuroraPise : RT @vitarcobalenoo: LEGO LANCIA IL SUO PRIMO SET LGBT+. -

Ultime Notizie dalla rete : Lego lancia Lego lancia il primo set di mattoncini LGBTQIA+ Lego lancia sul mercato il suo primo set di mattoncini LGBTQIA+ : si chiama 'Ognuno è meraviglioso' , è ispirato ai colori dell'arcobaleno e comprende 11 personaggi, ognuno con il proprio taglio di ...

Gaming Week Amazon: le occasioni da non farsi scappare Per soddisfare la crescente richiesta dei videogamers italiani, Amazon lancia, come ogni anno, l'imperdibile Game Week , una settimana di incredibili offerte con una serie ...coinvolgere l'azienda Lego ,...

Lego lancia il primo set di mattoncini LGBTQIA+ Quotidiano.net Lego lancia il primo set di mattoncini LGBTQIA+ Si chiama 'Ognuno è meraviglioso' ed è stato pensato per rappresentare il più ampio spettro di adulti e bambini ...

Spotify lancia una serie di concerti in streaming a pagamento Spotify è entrata nel business degli eventi virtuali, lanciando cinque concerti in streaming: per partecipare bisogna acquistare il biglietto.

sul mercato il suo primo set di mattoncini LGBTQIA+ : si chiama 'Ognuno è meraviglioso' , è ispirato ai colori dell'arcobaleno e comprende 11 personaggi, ognuno con il proprio taglio di ...Per soddisfare la crescente richiesta dei videogamers italiani, Amazon, come ogni anno, l'imperdibile Game Week , una settimana di incredibili offerte con una serie ...coinvolgere l'azienda,...Si chiama 'Ognuno è meraviglioso' ed è stato pensato per rappresentare il più ampio spettro di adulti e bambini ...Spotify è entrata nel business degli eventi virtuali, lanciando cinque concerti in streaming: per partecipare bisogna acquistare il biglietto.