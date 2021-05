Lazio, incontro tra Lotito ed il Sindaco Raggi a Formello (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi al Centro Sportivo di Formello si è tenuto un incontro tra il Sindaco di Roma Virginia Raggi ed il Presidente Claudio Lotito, con il primo cittadino della Capitale che ha fatto visita anche alla squadra. Ecco il Tweet dei biancocelesti: Quest'oggi la Sindaca @virginiaRaggi ha incontrato il Presidente Lotito e la squadra al Centro Sportivo di Formello! #CMonEagles pic.twitter.com/u0u7jNlpct — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 20, 2021 Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Oggi al Centro Sportivo disi è tenuto untra ildi Roma Virginiaed il Presidente Claudio, con il primo cittadino della Capitale che ha fatto visita anche alla squadra. Ecco il Tweet dei biancocelesti: Quest'oggi la Sindaca @virginiaha incontrato il Presidentee la squadra al Centro Sportivo di! #CMonEagles pic.twitter.com/u0u7jNlpct — S.S.(@OfficialSS) May 20, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

