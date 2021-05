Lamborghini eSports annuncia la seconda edizione di The Real Race (Di giovedì 20 maggio 2021) La prima edizione di The Real Race, organizzata da Lamborghini eSports nel 2020, è stata un successo, con oltre 2500 piloti provenienti da 109 Paesi. Nel 2021 il campionato di simulazione ritorna per la seconda stagione, con un nuovo formato globale che prevede tre trofei in Europa, America e Asia. I migliori sim driver gareggeranno di nuovo al volante delle Lamborghini Huracán GT3 EVO su piattaforma Assetto Corsa Competizione: i vincitori vivranno un’esperienza di guida in Italia con Lamborghini e la possibilità di diventare il primo pilota ufficiale eSports del marchio. Assetto Corsa Competizione è stato sviluppato in collaborazione e visto l’elevato livello di Realismo, questo videogioco viene utilizzato anche da ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 20 maggio 2021) La primadi The, organizzata danel 2020, è stata un successo, con oltre 2500 piloti provenienti da 109 Paesi. Nel 2021 il campionato di simulazione ritorna per lastagione, con un nuovo formato globale che prevede tre trofei in Europa, America e Asia. I migliori sim driver gareggeranno di nuovo al volante delleHuracán GT3 EVO su piattaforma Assetto Corsa Competizione: i vincitori vivranno un’esperienza di guida in Italia cone la possibilità di diventare il primo pilota ufficialedel marchio. Assetto Corsa Competizione è stato sviluppato in collaborazione e visto l’elevato livello diismo, questo videogioco viene utilizzato anche da ...

