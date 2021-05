La festa scudetto dell'Inter non ha avuto ricadute sulla curva dei contagi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - L'assembramento dei tifosi dell'Inter che festeggiavano lo scudetto in piazza Duomo "non ha avuto ricadute. Anche perchè siamo in una fase di calo dell'epidemia". Lo ha detto Intervenendo ad "Agorà" su Rai3 Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al "Gemelli" di Roma. L'apertura 'limitata' ai tifosi per la finale di Coppa Italia rappresenta "una buona formula, già testata in altri Paesi - ha ricordato Richeldi - si tratta di un passaggio piccolo ma molto significativo, niente a che vedere con quel drammatico Atalanta-Valencia che probabilmente ebbe una pesante responsabilità nella diffusione del contagio in quella provincia ma un segnale incoraggiante di ripartenza dopo tanti mesi". "I luoghi chiusi rappresentano ancora un rischio, credo che ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - L'assembramento dei tifosiche festeggiavano loin piazza Duomo "non ha. Anche perchè siamo in una fase di calo'epidemia". Lo ha dettovenendo ad "Agorà" su Rai3 Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al "Gemelli" di Roma. L'apertura 'limitata' ai tifosi per la finale di Coppa Italia rappresenta "una buona formula, già testata in altri Paesi - ha ricordato Richeldi - si tratta di un passaggio piccolo ma molto significativo, niente a che vedere con quel drammatico Atalanta-Valencia che probabilmente ebbe una pesante responsabilità nella diffusione delo in quella provincia ma un segnale incoraggiante di ripartenza dopo tanti mesi". "I luoghi chiusi rappresentano ancora un rischio, credo che ...

Advertising

SkySport : Inter, la festa scudetto continua: pranzo in un ristorante di Milano #SkySport #SerieA #Inter - LegaSalvini : DOPO LA FESTA SCUDETTO DELL'INTER NON C'È STATO UN AUMENTO DI CONTAGI COVID - Corriere : «Il legame tra l’andamento dei contagi e il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogn… - ParmaLiveTweet : Il Secolo XIX: 'Lo Scudetto del '91 colora Genova: è festa blucerchiata' - alby911 : RT @BeppeMastrotta: Maipei Stadium 4300 posti su 21mila Per la festa scudetto Dal Pino sta chiedendo al governo se ne possono entrare 1000… -