In due mesi ha fatto più follower di Fedez in nove anni. Khaby Lame e il nuovo modello di viralità (Di giovedì 20 maggio 2021) «E niente ragazzi siamo arrivati finalmente a due milioni di follower. Abbiamo fatto un milione in 24 giorni. Continuerò a pubblicare video e a farvi ridere». Il 3 aprile Khaby Lame ha pubblicato uno dei suoi tanti video su TikTok. Due palloncini in mano, color oro. Uno a rappresentare un 2 e uno che invece indicava una M. Il ringraziamento per un traguardo inaspettato. A poco più di due mesi da quel video ora i follower sul profilo TikTok di Khaby sono diventati 52 milioni. Posizione numero 8 nella top 10 mondiale dell'applicazione. A un passo da Will Smith e Bella Poarch ma ancora distante da Charli D'Amelio, regina di questo social con 115 milioni di follower. Una cavalcata che ovviamente ha portato a rimorchio anche gli altri social.

