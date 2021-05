Greve in Chianti, esplode una casa: due dispersi. Ipotesi fuga di gas (Di giovedì 20 maggio 2021) Un’abitazione di due piani è crollata a Greve in Chianti in seguito a un’esplosione e al successivo incendio che hanno colpito l’edificio. Due persone risultano disperse tra le macerie. E’ successo questa mattina nella località Borgo di Dudda del comune in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, al lavoro per spegnere l'incendio e per la ricerca di dei dispersi. Tra le prime Ipotesi sull’origine dell'esplosione quella di una fuga di gas. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 maggio 2021) Un’abitazione di due piani è crollata ainin seguito a un’esplosione e al successivo incendio che hanno colpito l’edificio. Due persone risultano disperse tra le macerie. E’ successo questa mattina nella località Borgo di Dudda del comune in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, al lavoro per spegnere l'incendio e per la ricerca di dei. Tra le primesull’origine dell'esplosione quella di unadi gas.

