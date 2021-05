Giro d’Italia 2021, la tappa dedicata a Gino Bartali sarà fissa a partire da quest’anno (Di giovedì 20 maggio 2021) Non sarà episodica la tappa dedicata a Gino Bartali all’interno della programmazione del Giro d’Italia. Come fa sapere l’organizzazione, infatti, la dedica di una frazione al campione di un ciclismo lontano, eppure arrivato con grande dovizia di particolari fino a noi, sarà fissa a partire da questo 2021. Questa la nota diffusa dalla direzione: “A vantaggio dei più giovani, affinché la sua memoria si celebri ogni anno, il Giro d’Italia ha stabilito che, edizione dopo edizione, una tappa ricordi Gino, atleta e personaggio che con Fausto Coppi ha segnato anche la storia del nostro Paese. Ma non solo, Bartali infatti è ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Nonepisodica laall’interno della programmazione del. Come fa sapere l’organizzazione, infatti, la dedica di una frazione al campione di un ciclismo lontano, eppure arrivato con grande dovizia di particolari fino a noi,da questo. Questa la nota diffusa dalla direzione: “A vantaggio dei più giovani, affinché la sua memoria si celebri ogni anno, ilha stabilito che, edizione dopo edizione, unaricordi, atleta e personaggio che con Fausto Coppi ha segnato anche la storia del nostro Paese. Ma non solo,infatti è ...

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - fabiofabbretti : Il #Giro d'Italia prende più pubblico a Canale 5 che a Rai 1. Ieri boom della corsa al 12.8% di share, con il Giro… - corrierebologna : Ravenna, passa il Giro d’Italia, si ritorna in dad: genitori furiosi diffidano il mini... -