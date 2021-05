Ford F-150 Lightning - Tutte le caratteristiche del pick-up elettrico - VIDEO

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 20 maggio 2021) Con la presentazione dell'F-150, lacompie un passo epocale, portando il suo best seller del mercato americano nel mondo dei veicoli elettrici. Le prime consegne sono fissate per la primavera 2022, ma sono già state aperte le prenotazioni online: il listino parte da 39.974 dollari incentivi esclusi (pari a circa 32.800 euro al cambio attuale), ovvero lo stesso della variante a benzina spinta dal 2.7 V6 Ecoboost in allestimento analogo. 1.051 Nm e fino a 480 km di autonomia. Con una storia lunga oltre 40 anni e la reputazione "Built Tough" da difendere, i tecnici dell'Ovale blu hanno affrontato il progetto puntando sull'affidabilità e sulle prestazioni, sia su strada sia in off-road. Le specifiche prima di tutto: il powertrain a trazione integrale, con due motori (uno per asse) eroga 563 CV e 1.051 Nm di coppia massima. Quest'ultimo dato, ...