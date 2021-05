Fisco | Articolo Uno presenta sua proposta | si chiama ‘Progressiva’ 2

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) – Ed ancora perUno “occorre ripensare alle imposte sui redditi e sui patrimoni. Le ipotesi sono due: o si affianca all’Irpef ‘ da intendersi come imposta sui soli redditi da lavoro, dipendente e autonomo, e pensione ‘ una imposta personale e progressiva sul patrimonio posseduto (mobiliare e immobiliare) con una franchigia di 250.000 euro e un’aliquota massima intorno all’1%, sopprimendo tutti i prelievi patrimoniali oggi esistenti”. “Oppure si mantengono le imposte patrimoniali in essere (l’Imu e l’imposta di bollo sulla ricchezza finanziaria, con un’aliquota dello 0,25-0,26%) e si introduce nell’Irpef il reddito figurativo del patrimonio (mobiliare e immobiliare), prevedendo un credito di imposta pari alle imposte patrimoniali pagate. In entrambi i casi si deve procedere a una riforma del catasto che consenta omogeneità e verosimiglianza nel ...

Advertising

zazoomblog : Fisco: Articolo Uno presenta sua proposta si chiama Progressiva - #Fisco: #Articolo #presenta #proposta - cdghietta : RT @articoloUnoMDP: +++ #Progressiva. La proposta di riforma generale e progressiva del fisco che Articolo Uno offre al confronto al campo… - carutig : RT @articoloUnoMDP: +++ #Progressiva. La proposta di riforma generale e progressiva del fisco che Articolo Uno offre al confronto al campo… - articolounobas : RT @articoloUnoMDP: +++ #Progressiva. La proposta di riforma generale e progressiva del fisco che Articolo Uno offre al confronto al campo… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: +++ #Progressiva. La proposta di riforma generale e progressiva del fisco che Articolo Uno offre al confronto al campo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Articolo

Metro

Con riferimento, invece, alle istanze per il potenziamento dell'offerta cinematografica, nel decreto si legge (5) che le stesse devono riguardare tax credit di importo superiore a 300 euro ...Attesa e temuta, ma non così drammatica, la riduzione nel 2020 del numero delle compravendite di abitazioni nelle grandi città. Si tratta in ogni caso di un calo delle transazioni a due cifre rispetto ...Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Una proposta "di riforma generale e progressiva del fisco" che Articolo Uno "offre al confronto al campo progressista e a governo e parlamento". Queste le proposte in sinte ...La conferenza stampa sulle misure del decreto Sostegni bis sta per iniziare. Il premier Mario Draghi illustrerà le nuove misure per i lavoratori danneggiati, le imprese e il Fisco. Tutti gli aggiornam ...