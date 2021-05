Firenze: incendio ed esplosione in una casa, un morto ed un disperso (Di giovedì 20 maggio 2021) I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo a Greve in Chianti, in località Borgo di Dudda, per l'incendio e l'esplosione di una abitazione che ha causato il crollo della casa stessa.... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 maggio 2021) I vigili del fuoco del comando distanno intervenendo a Greve in Chianti, in località Borgo di Dudda, per l'e l'di una abitazione che ha causato il crollo dellastessa....

