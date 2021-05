Europei nuoto 2021 | Pellegrini argento nei 200 stile libero

Advertising

L'azzurra ha mancato per un soffio l'oro nella finale dei 'suoi' 200 metri stile libero aglidi Budapest. A conquistare l'oro per due soli centesimi la ceca Barbora Seemanova (1'56'27), bronzo alla britannica Anderson. 'Sono comunque molto soddisfatta di come ho gestito la gara - ha ...E' l'undicesima medaglia per l'Italia in questi CampionatiHa esordito così Federica Pellegrini, al microfono di Rai2, dopo l’argento vinto nei 200 sl agli Europei di nuoto di Budapest. “Ero un po’ provata perché con Matteo (Giunta, il suo ...Ancora una volta sul podio Federica Pellegrini: è medaglia d'argento nei 200 metri libero. La capitana azzurra ha battuto in finale Murez (Isr), Dumont (Bel), Seemanova (Cze), ...