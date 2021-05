Dreams e non solo: Media Molecule starebbe sviluppando un gioco 'comico' live service (Di giovedì 20 maggio 2021) Media Molecule potrebbe potenzialmente lavorare a un nuovo gioco multiplayer per PlayStation 5. Secondo la pagina ufficiale, lo studio è alla ricerca di un produttore senior da un paio di mesi "per spingere ulteriormente i confini creativi del gioco". L'annuncio di lavoro afferma inoltre che i candidati interessati dovrebbero avere l'esperienza necessaria in "tripla A, live service, giochi online multiplayer", nonché un grande "senso dell'umorismo". L'acclamato Dreams è stato l'ultimo gioco di Media Molecule e continua ad essere supportato su entrambe le console PlayStation 4 e 5. Lo sviluppatore ha attualmente quasi due dozzine di annunci di lavoro, ma la suddetta posizione per un produttore senior è l'unica senza tag ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021)potrebbe potenzialmente lavorare a un nuovomultiplayer per PlayStation 5. Secondo la pagina ufficiale, lo studio è alla ricerca di un produttore senior da un paio di mesi "per spingere ulteriormente i confini creativi del". L'annuncio di lavoro afferma inoltre che i candidati interessati dovrebbero avere l'esperienza necessaria in "tripla A,, giochi online multiplayer", nonché un grande "senso dell'umorismo". L'acclamatoè stato l'ultimodie continua ad essere supportato su entrambe le console PlayStation 4 e 5. Lo sviluppatore ha attualmente quasi due dozzine di annunci di lavoro, ma la suddetta posizione per un produttore senior è l'unica senza tag ...

Dreams e non solo: Media Molecule sembra stia sviluppando un gioco 'comico' live service Media Molecule potrebbe potenzialmente lavorare a un nuovo gioco multiplayer per PlayStation 5. Secondo la pagina ufficiale, lo studio è alla ricerca di un produttore senior da un paio di mesi "per sp ...

