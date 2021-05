Diletta Leotta e Can Yaman: il bacio in diretta (Di giovedì 20 maggio 2021) Diletta Leotta è seguita da più di 7 milioni di persone su Instagram. Tutti sono impazziti quando in una delle ultime storie Instagram c’è stato un inaspettato bacio in diretta: quello con l’attore e modello turco Can Yaman. Diletta Leotta e Can Yaman sono stati molto discussi negli ultimi periodi. Sempre in cerca di informazioni, paparazzi e compagnia hanno seguito tutte le vicende della coppia. La domanda perpetua è stata Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 20 maggio 2021)è seguita da più di 7 milioni di persone su Instagram. Tutti sono impazziti quando in una delle ultime storie Instagram c’è stato un inaspettatoin: quello con l’attore e modello turco Cane Cansono stati molto discussi negli ultimi periodi. Sempre in cerca di informazioni, paparazzi e compagnia hanno seguito tutte le vicende della coppia. La domanda perpetua è stata Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RFJBX0dBRFU : @donatocerullo è un fianco/fianco e gli porta via la palla se questo è rigore, Diletta Leotta è un uomo - Karlos16479507 : RT @Soccer_Girlz_: Diletta Leotta ???? - caps2021 : RT @dea_channel: esercizi per la divina Diletta Leotta ?????????? - JohnRoma6 : RT @Soccer_Girlz_: Diletta Leotta ???? - MediasetTgcom24 : Diletta Leotta imbarazzata! Can Yaman le ruba un bacio in diretta #DILETTALEOTTA -