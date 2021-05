Denise Pipitone | l’ex procuratore Di Pisa a Chi l’ha visto? | «Anna Corona e la figlia Jessica capaci di tutto»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Chi l'ha, Alberto Di“Quelle due donne sono terribili,disecondo me“. Alberto Di, excapo di Marsala, non ha usato parole fraintendibili nei confronti die di suaPulizzi. Nel corso della puntata Chi? in onda ieri sera, l’uomo – che fu a capo delle indagini sulla scomparsa di– si è detto convinto che la vicenda fosse nata in ambito famigliare, in quantodel papà biologico di, Pietro Pulizzi) riteneva che la piccola e sua madre, Piera Maggio, fossero la causa della distruzione della ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Jessica Pulizzi è stata dichiarata innocente per la sparizione di Denise Pipitone in tre gradi di giudizio. Nel 2005 però, nel periodo in cui era già indagata per la sparizione, ad un anno ...