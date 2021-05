Caso vaccini: una 74enne muore tre ore dopo la seconda dose (Di giovedì 20 maggio 2021) Una donna di 74 anni, Maria Maddalena Pecchi, è morta martedì tre ore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer contro il Covid nell'hub di Sant'Angelo Lodigiano. Il medico legale ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Una donna di 74 anni, Maria Maddalena Pecchi, è morta martedì tre oreaver ricevuto ladel vaccino Pfizer contro il Covid nell'hub di Sant'Angelo Lodigiano. Il medico legale ha ...

