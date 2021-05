Bomber & King: una partita in difesa delle donne giovedì 20 maggio con Michelle Hunziker (Di giovedì 20 maggio 2021) Lo stadio dei Marmi intitolato a “Pietro Mennea” ospiterà un evento benefico a favore della lotta contro la violenza sulle donne. Di fronte due squadre di uomini capitanate da Christian “Bobo” Vieri per la squadra dei “rasati” e Daniele De Rossi per la squadra di quelli con la barba. Lo scopo sarà quello di fornire opportunità ed aiuto psicologico e legale alle donne che hanno subito violenza. Bomber & King: due squadre contro la violenza L’evento che andrà in onda su Italia 1 giovedì 20 maggio 2021 alle ore 21:20 sarà una partita di calcio che vedrà due squadre di ex campioni di calcio legati dalla lotta contro la violenza sulle donne. La partita Bomber vs King sarà un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Lo stadio dei Marmi intitolato a “Pietro Mennea” ospiterà un evento benefico a favore della lotta contro la violenza sulle. Di fronte due squadre di uomini capitanate da Christian “Bobo” Vieri per la squadra dei “rasati” e Daniele De Rossi per la squadra di quelli con la barba. Lo scopo sarà quello di fornire opportunità ed aiuto psicologico e legale alleche hanno subito violenza.: due squadre contro la violenza L’evento che andrà in onda su Italia 1202021 alle ore 21:20 sarà unadi calcio che vedrà due squadre di ex campioni di calcio legati dalla lotta contro la violenza sulle. Lavssarà un ...

