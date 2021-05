Alessia Marcuzzi e la truffa social: 'Quella non sono io'. Cosa è successo (Di giovedì 20 maggio 2021) Alessia Marcuzzi è stata vittima di un furto d'identità: un profilo social si è finto di essere la showgirl e di parlare per lei, cercando di truffare le persone. Foto: Kikapress, Ufficio Stampa ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021)è stata vittima di un furto d'identità: un profilosi è finto di essere la showgirl e di parlare per lei, cercando dire le persone. Foto: Kikapress, Ufficio Stampa ...

Advertising

GossipItalia3 : Disavventura per Alessia Marcuzzi, minacciata di morte e vittima di una truffa: cosa è successo #gossipitalianews - blogtivvu : L’angoscia di Alessia Marcuzzi: “Mille pensieri brutti…”, ecco cosa le sta succedendo - GiuseppeporroIt : 'Da anni sono vittima anche di minacce di morte', Alessia Marcuzzi costretta a rivolgersi alla Polizia: ecco cosa è… - modamadeinitaly : Bellezze on the Road! dal blog di Alessia Marcuzzi - PasqualeMarro : #AlessiaMarcuzzi: Ho subito minacce di morte, è un incubo fisso -