Aguero è pronto ad andare in Barça | una scelta voluta e forse dovuta

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sergioaveva scelto il Barcellona in tempi non sospetti. Unaper il grande prestigio del club, anche se reduce da una stagione molto difficile. E, l’evidente richiamo di un certo Messi in attesa del prolungamento di contratto.avrebbe potuto fare qualsiasi tipo di valutazione, ha sciolto quasi subito le riserve, indirizzandosi verso la Catalogna. Contratto biennale da circa cinque milioni a stagione, mancano soltanto gli ultimissimi passaggi formali prima della presentazione. Il Kun è, destinazione Barcellona. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

il Kun firmerà un biennale a cifre inferiori rispetto a quasi tutti i suoi prossimi compagni di squadra Mancano poche settimane alla scadenza del contratto di Sergio con il Manchester City