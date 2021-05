Uomini e donne: Luca illude Elisabetta. Poi cambia idea (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gelosia o voglia di stare al centro dell’attenzione? In studio a Uomini e donne sono tutti propensi a ritenere che a Luca Cenerelli interessi più che altro stare al centro dello studio e Tina Cipollari paragona il suo atteggiamento addirittura a una barzelletta. Gianni ci va giù pesante: sta facendo troppa pressione psicologica nei confronti di Elisabetta e si comporta in base alle critiche che gli potrebbero essere mosse. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Gelosia o voglia di stare al centro dell’attenzione? In studio asono tutti propensi a ritenere che aCenerelli interessi più che altro stare al centro dello studio e Tina Cipollari paragona il suo atteggiamento addirittura a una barzelletta. Gianni ci va giù pesante: sta facendo troppa pressione psicologica nei confronti die si comporta in base alle critiche che gli potrebbero essere mosse. Articolo completo: dal blog SoloDonna

