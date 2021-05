Sinner-Karatsev, ATP Lione: previsioni meteo. La pioggia mette ancora a rischio il match (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il maltempo continua a flagellare Lione, città francese, e così dopo i rinvii di ieri, anche nella giornata di oggi, mercoledì 19 maggio, il torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon tennis 2021, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor, potrebbe subire dei rallentamenti: a rischio la regolare disputa degli ultimi due incontri del primo turno ed i primi quattro del secondo del tabellone principale di singolare maschile. Tra gli incontri in programma quest’oggi, anche due che riguardano gli azzurri, entrambi sul Centrale: la giornata dovrebbe essere aperta alle ore 10.30 dal match tra Lorenzo Musetti e lo statunitense Sebastian Korda, seguito poi dalla sfida tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 6 del seeding, ed il russo Aslan Karatsev. LIVE ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il maltempo continua a flagellare, città francese, e così dopo i rinvii di ieri, anche nella giornata di oggi, mercoledì 19 maggio, il torneo degli Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon tennis 2021, di categoria ATP 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor, potrebbe subire dei rallentamenti: ala regolare disputa degli ultimi due incontri del primo turno ed i primi quattro del secondo del tabellone principale di singolare maschile. Tra gli incontri in programma quest’oggi, anche due che riguardano gli azzurri, entrambi sul Centrale: la giornata dovrebbe essere aperta alle ore 10.30 daltra Lorenzo Musetti e lo statunitense Sebastian Korda, seguito poi dalla sfida tra l’azzurro Jannik, numero 6 del seeding, ed il russo Aslan. LIVE ...

