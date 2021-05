Roberta torna a Uomini e Donne e sbotta: “Ecco cosa succedeva a letto tra me e Riccardo. Con lui ho chiuso”. Fan sotto choc (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella registrazione di oggi di Uomini e Donne si torna a parlare di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri e avviene qualcosa di mai successo prima prima nella storia del programma come riportano le talpine del Vicolo delle news. Entra in studio prima lei che dice che in questa settimana ha deciso di chiudere definitivamente con lui. Poi entra lui e dopo un’ora di forti liti, accuse, lei continua ad insinuare che a letto lui non è passionale per niente. Riccardo a questo punto se ne esce con il fatto che in realtà si erano messi d’accordo nel rimanere ancora ad Uomini e Donne per agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella registrazione di oggi disia parlare diDi Padua eGuarnieri e avviene qualdi mai successo prima prima nella storia del programma come riportano le talpine del Vicolo delle news. Entra in studio prima lei che dice che in questa settimana ha deciso di chiudere definitivamente con lui. Poi entra lui e dopo un’ora di forti liti, accuse, lei continua ad insinuare che alui non è passionale per niente.a questo punto se ne esce con il fatto che in realtà si erano messi d’accordo nel rimanere ancora adper agevolare lei che aveva bisogno di ulteriore visibilità per aumentare di followers e di conseguenza gli ingaggi per le sponsorizzazioni su ...

