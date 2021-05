Precariato, Anief mette a disposizione la diffida per la card docenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – “E’ trascorso un altro anno con migliaia di precari nella scuola, che vengono discriminati persino nel poter utilizzare gli strumenti informatici per la didattica a distanza”. Ne fa cenno Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief. “Ormai sono noti all’opinione pubblica gli oltre 200 mila supplenti precari, anche quelli brevi – sottolinea il sindacalista – che hanno svolto la didattica a distanza quest’anno con un contratto a tempo determinato. E per il quinto anno consecutivo dall’approvazione della legge 107 continuano a non ricevere quella card, quel bonus di 500 euro, che viene assegnato al personale docente di ruolo per acquistare gli strumenti informatici e per la connessione“. “Anief vuole rompere gli indugi, per evitare la prescrizione quinquennale per chi da cinque anni fa supplenze”, afferma Pacifico, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – “E’ trascorso un altro anno con migliaia di precari nella scuola, che vengono discriminati persino nel poter utilizzare gli strumenti informatici per la didattica a distanza”. Ne fa cenno Marcello Pacifico, Presidente del sindacato. “Ormai sono noti all’opinione pubblica gli oltre 200 mila supplenti precari, anche quelli brevi – sottolinea il sindacalista – che hanno svolto la didattica a distanza quest’anno con un contratto a tempo determinato. E per il quinto anno consecutivo dall’approvazione della legge 107 continuano a non ricevere quella, quel bonus di 500 euro, che viene assegnato al personale docente di ruolo per acquistare gli strumenti informatici e per la connessione“. “vuole rompere gli indugi, per evitare la prescrizione quinquennale per chi da cinque anni fa supplenze”, afferma Pacifico, ...

